Luísa Castel-Branco chora a morte da mãe

Luísa Castel-Branco está a viver dias difíceis depois da morte da sua mãe, vítima de doença prolongada. A comentadora deixou uma mensagem nas redes sociais.

A comentadora do programa “Passadeira Vermelha” (SIC) fez questão de publicar, no perfil da rede social Instagram, uma última homenagem à sua mãe, que perdeu a vida este domingo.

“Adeus mãe. O sofrimento terminou. Sei que gostaste de ver todos os filhos e netos juntos a despedirem-se de ti. Como gostaste destas palavras que as netas escreveram sobre a avó no meio de lágrimas e gargalhadas. Descansa agora em paz. O fim é o princípio e o princípio é o fim”, pode ler-se na publicação.

Luísa Castel-Branco já tinha utilizado as redes sociais, recentemente, para chamar à atenção dos seguidores para terem cuidado com os ajuntamentos perante a conjuntura pandémica do Covid-19.