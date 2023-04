Luísa Castel-Branco completa 69 anos e faz balanço: “Agradeço a Deus”

A escritora Luísa Castel-Branco completa 69 anos e, para assinalar a data, partilhou um texto emotivo no Instagram.

Luísa Castel-Branco completa esta quarta-feira, dia 12, 69 anos e, para assinalar a data, decidiu fazer um balanço de alguns momentos que viveu.

No Instagram, a mãe da atriz Inês Castel-Branco destacou os momentos mais felizes, mas também os mais complicados: “Hoje faço 69 anos. Fui mãe aos 24. Trabalhei em diversas áreas até ir parar a televisão aos 46. Tive um AVC com sequelas aos 49. Escrevi o meu primeiro romance aos 51”.

“Vivo há 29 anos com o meu Francisco. Tenho três filhos verdadeiramente fantásticos.

Tenho duas enteadas de quem gosto muito. Também tive muita sorte nas minhas noras e no meu genro”, continuou.

A escritora fez, ainda, referência aos netos: “Sou uma mulher rica porque tenho sete netos de se comerem! A juntar mais três netos do Francisco, somos uma grande família!

Tenho poucos amigos mas bons”.

Para terminar, agradeceu o carinho que recebe diariamente: “E ao longo dos anos tenho recebido o carinho do público a quem agradeço do fundo do coração. Tal como agradeço a Deus todos os dias o estar viva e rodeada de amor”.

Na caixa de comentários foram muitas as famosas que parabenizaram Luísa, entre os quais Mafalda Castro, Merche Romero e Helena Isabel. A filha, Inês Castel-Branco, também deixou umas palavras à mãe: “Já lhe disse que a amo hoje?”.