Luísa Castel-Branco critica Nuno Homem de Sá: “É desagradável, foi repelente”

Luísa Castel-Branco é comentadora residente do matutino “Dois às 10”, na TVI, e esta segunda-feira, 23 de maio, arrasou Nuno Homem de Sá, após ser eliminado do “Big Brother – Desafio Final”.

“Estou um bocadinho enervada e aqui com uma coisa entalada na garganta… que tenho que dizer”, começou por dizer a comentadora.

“Pensei que a partir do ‘Big Brother 2020’ tínhamos entrado num outro ambiente no programa. Não percebo sequer como é que as pessoas dizem que o Nuno é um bom jogador a nível de estratégia”, acrescentou.

“Bom jogador, sim senhor. Mas a nível da estratégia é terra queimada, quanto mais provocar os outros… obviamente tinha que levar aquilo que aconteceu. Ele teve o tempo todo a fazer-nos passar por parvos. Ele insultava as pessoas e depois dizia ‘Eu tenho que me defender, quando me atacam tenho que defender’”, referiu ainda.

“Mas, como eu não o conheço pessoalmente, estou a falar do jogo dele. Ele conseguiu minar o ambiente naquela casa desde o início. Estavam muito preocupados com a Ana Barbosa… o Nuno é desagradável, foi repelente, foi insultuoso permanentemente e é esperto”, rematou.