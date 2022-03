Luísa Castel-Branco desabafa: “Quem me dera que tudo isto fosse, apenas, um pesadelo”

Luísa Castel-Branco fez um desabafo nas redes sociais sobre a pandemia de covid-19 e destacou que queria que tudo fosse “um pesadelo”.

A antiga comentadora do programa “Passadeira Vermelha” partilhou uma mensagem emotiva no Instagram, este sábado, 6 de março, na qual abordou o confinamento e realçou as saudades na família.

“Pudesse abrir os braços e voar. Ir até aos meus netos e beijá-los e abraçá-los, sem medos. Juntá-los pertinho dos meus filhos e rirmos bem alto como sempre fizemos, quando estamos em família. Quem me dera sair à rua e ver os sorrisos nos rostos limpos. Sem máscaras. E o jardim cheio de crianças e as gargalhadas a subirem”, afirmou.

“Quem me dera que tudo isto fosse, apenas, um pesadelo. Sonho o dia todo, com os olhos abertos e o coração na palma da mão, esperando novas notícias de um futuro limpo de receios e de apertos na alma”, acrescentou.

A “socialite” abandonou o programa “Passadeira Vermelha”, da SIC Caras, no qual esteve durante vários anos como comentadora.