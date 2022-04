Luísa Castel-Branco está infetada com Covid-19 e revela dificuldades

Luísa Castel-Branco recorreu às redes sociais para revelar aos seus seguidores que testou positivo à Covid-19.

A comentadora, de 67 anos, tem vindo a fazer várias publicações onde desabafa com os fãs sobre as dificuldades que tem enfrentado.

“Sem poder sair de casa, mas também não me apetece, a cabeça continua com um zumbido horrível, o corpo nem é bom falar, sem paladar nem olfato, estou a trepar paredes! Cheia de fios de lã em casa e trabalhos a meio, nada me apetece”, escreveu este sábado, 8 de janeiro.

Na caixa de comentários foram vários os internautas que desejaram as melhoras à comunicadora. Exemplo disso foi a atriz e modelo Ana Sofia Martins que escreveu: “As melhoras, querida Luísa”.