Luísa Castel-Branco indignada com multidões na Feira do Livro

Luísa Castel-Branco ficou indignada depois ter visto as multidões que se juntaram na Feira do Livro, em Lisboa. A mãe da atriz Inês Castel-Branco deixou críticas ao Governo.

A também comentadora do programa “Passadeira Vermelha”, da SIC, teceu algumas críticas à Direção Geral da Saúde (DGS) e ao Governo por terem permitido ajuntamentos na Feira do Livro.

“Feira do Livro em Lisboa. Ainda bem que as pessoas querem ler. Mas por que razão eu não pude despedir-me da minha mãe em conformidade com as regras?” questionou, dando a entender que não se despediu da mãe devido às medidas de segurança e higiene.

Na legenda, Luísa Castel-Branco afirmou ainda, através das “hashtags” que o país está à “deriva”. Perante estas críticas existiram diversos internautas que concordaram com as suas palavras.

“Vamos ver a Festa do Avante e esperar explicações de António Costa [primeiro-ministro] “, afirmou uma fã. “Verdade D. Luísa não consigo perceber… Jamais!” atirou outra, igualmente revoltada.

LEIA TAMBÉM: