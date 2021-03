Luísa Castel-Branco indignada com canção que venceu o Festival RTP da Canção 2021

Luísa Castel-Branco mostrou-se indignada com a canção em inglês “Love Is By My Side”, do grupo The Black Mamba, que venceu o Festival RTP da Canção 2021.

A mãe da atriz Inês Castel-Branco ficou revoltada por saber que será uma música cantada em inglês que vai representar Portugal no festival Eurovisão 2021, que se vai realizar nos Países Baixos.

“Não sei, nem interessa se esta canção que ganhou o Festival é boa ou má”, começou por assumir. “A minha pergunta e o meu espanto é saber como é possível Portugal ser representado por uma música em inglês!” acrescentou.

A “socialite” vai mais longe e afirmou que a RTP nem deveria ter admitido a concurso qualquer canção que não fosse em português. “A língua é a pátria de todos nós. Ouvi ótimas músicas e interpretações. Mas parece-me que mesmo depois de já termos ganho este festival, vamos esquecer os excelentes artistas e compositores e autores”, disse.

“Pura pobreza de espírito. E depois vão manifestar-se contra a falta de apoio à Cultura. Qual Cultura? A inglesa? Uma vergonha, não há outra palavra que defina o que se passou” rematou.