Luísa Castel-Branco triste por falhar o concerto de despedida de Simone de Oliveira

Luísa Castel-Branco confessou, esta quarta-feira, 30 de março, ter ficado triste por falhar o concerto de despedida da amiga e cantora Simone de Oliveira. “Ontem foi o dia em que chorei de raiva e tristeza”, afirmou.

A mãe da atriz Inês Castel-Branco teve de ficar em casa por causa de problemas de saúde e não marcou presença no último espetáculo da artista. Por isso, a comentadora do “Big Brother Famosos” (TVI)” admitiu ter chorado de “raiva e tristeza”.

“Ontem foi o dia em que chorei. De raiva. De tristeza. Uma vez mais a saúde, ou a falta dela, cortou-me a vida, roubou-me um dos momentos que eu não queria perder. O último concerto da minha amiga!” disse.

“A sua despedida dos palcos, não da alma ou do coração dos portugueses. Há quem esteja pior do que eu. Penso sempre nisto mas que me doeu, doeu muito”, revelou Luísa Castel-Branco.

“O meu coração estava contigo, a querida Simone de Oliveira. E continuaremos como até aqui. Tenho tanto orgulho em ser ti!” rematou.