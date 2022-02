Luísa Sobral: “A cabeça continuava a explodir, doía-me o corpo todo”

Luísa Sobral testou positivo à covid-19 mas, ainda assim, entrou em “streaming” num espetáculo. Mas não foi fácil fazer os “Desconcertos”.

Doente, mas profissional: Luísa Sobral esteve infetada com o novo Coronavírus mas, apesar das dores, entrou ao vivo, via “streaming”, nos espetáculos dos “Desconcertos”, com César Mourão, Miguel Araújo e António Zambujo.

“Os ‘Desconcertos’ estavam há dois anos para se realizar devido a adiamentos sucessivos, mas finalmente tinha chegado o dia 26 de janeiro e iam mesmo acontecer. Fiz um PCR no dia 25 para estar segura e porque me doía a cabeça, e na manhã do primeiro de 5 concertos no Coliseu recebo o resultado: Positivo”, começou por escrever a cantora nas redes sociais.

“Chorei enquanto a minha cabeça parecia querer explodir”, acrescentou a irmã de Salvador Sobral.

“Tentámos arranjar datas para adiarmos novamente mas foi em vão, são quatro agendas. Decidimos então fazer os concertos em streaming. O primeiro dia foi muito duro, talvez tenha sido a minha maior prova de superação profissional. A cabeça continuava a explodir, doía-me o corpo todo e a febre ia e vinha de uma forma completamente aleatória. Mas fiz o concerto e espero que quem me viu não se tenha apercebido (a maquilhagem também faz os seus milagres)”, brincou.

“Depois fui todos os dias melhorando e estava só grata pelas novas tecnologias, grata por mesmo em casa me sentir no palco com os meus amigos, grata por estar a fazer canções, a rir e a fazer rir. Estamos muito precisados de rir. Muito obrigada aos meus três companheiros de Desconcerto por me terem feito sentir presente, a toda a equipa técnica que fez com que o streaming fosse possível e corresse tão bem e muito obrigada ao público que esgotou as cinco noites!”

“Claro que preferia ter lá estado mesmo, mas esta experiência maluca ficará para sempre na minha memória”, concluiu Luísa Sobral.