Luísa Sobral desabafa sobre padrões de beleza e mostra-se indignada

Luísa Sobral recorreu às redes sociais para fazer um desabafo e alertar sobre os distúrbios alimentares. A cantora relatou uma situação que aconteceu consigo e uma marca de roupa.

Através de alguns vídeos a intérprete contou que comprou um fato de banho e que o tamanho maior era o único que lhe servia. Luísa Sobral mostrou-se indignada e deixou um alerta.

“Quando era adolescente tive um distúrbio alimentar e aconteceu uma coisa esta semana que me fez ter vontade de falar sobre isso”, começou por referir.

Luísa Sobral contou que encomendou um fato de banho com um tamanho acima, visto ter sido mãe há dois meses, mas que mesmo assim não lhe servia e teve que devolver e pedir outro número.

“Isto obrigou-me a uma reflexão. O facto de vestir um L é-me completamente indiferente. Mas estas marcas, geralmente de mulheres, estão a fazer roupa para pessoas só com um certo tipo de corpo porquê? As marcas querem só essas pessoas, com esse certo tipo de corpo, é isso?”, atirou. A artista afirmou ainda que “isto não é realista”.

“A ideia é fazerem as pessoas sentirem-se mal por não caberem naquelas roupas? Eu acho que quando uma pessoa gere uma marca de roupa deve ter o cuidado e a missão de fazer com que as outras mulheres se sintam bem com as suas roupas”, afirmou.

“Quando uma miúda é fora dos vossos padrões e não couber num biquíni, vai ter impacto nela. É vossa responsabilidade. Quando têm uma marca de roupa, é vossa responsabilidade fazer com que as mulheres se sintam bem a usá-la ou que a possam usar”, alertou.

Na secção de comentários foram vários os internautas que concordaram com as palavras da cantora.