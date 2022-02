Luísa Sobral está grávida pela terceira vez

É com a mão na barriga de grávida que a cantora revela, este sábado, que vai ser mãe pela terceira vez. Os fãs deram os parabéns.

Costuma dizer-se que uma foto vale mais do que mil palavras e o ditado pode aplicar-se à imagem de Luísa Sobral que publicamos em baixo.

Ainda que sem confirmar imediatamente a terceira gravidez, nas primeiras palavras que escreveu no perfil de Instagram a artista, que já é mãe de José e Rosa, coloca a mão em cima da barriga, o que levou os seguidores a chegaram rapidamente à conclusão que vem aí bebé a caminho.

https://www.instagram.com/p/B-1_IQEAsGV/

“E o que a pessoa come quando está fechada em casa”, escreveu, no Instagram, a irmã de Salvador Sobral, vencedor do Eurofestival da Canção.

Mas é na resposta a um comentário que a intérprete acaba por confirmar o “estado de graça” e… o sexo: “Esta não é bebé corona:) Já tem 7 meses!”

De imediato os seguidores tomaram a terceira gravidez como certa e deram os parabéns: “Que beleza”, escreveu a fadista Gisela João e “parabéns”, desejou a atriz Paula Lobo Antunes.