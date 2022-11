Luísa Sobral muda de casa pela 20.ª vez: “Nunca me afeiçoei muito a elas”

Aos 35 anos, Luísa Sobral revelou que vai mudar de casa pela 20.ª vez. A cantora confessou estar a sentir-se nostálgica com a mudança.

A intérprete começou por contar que já viveu em casas grandes e pequenas, com e sem sala, em caves, num sexto andar sem elevador, casas com luz natural e outras com luz de candeeiro.

“Já vivi em casas grandes e pequenas, casas com e sem sala, em caves, num sexto andar sem elevador, casas com luz natural e outras com luz de candeeiro. Casas com uma vista grande, outras com uma grande vista e outras com vista para os sapatos dos transeuntes”, escreveu.

A artista adiantou que nunca se afeiçoou muito ao local onde morava. “Nunca me afeiçoei muito a elas, eram apenas casas e cumpriam o seu único propósito de me albergar até surgir outra opção mais interessante”, afirmou.

Contudo, Luísa Sobral admitiu que com esta casa é diferente: “Dou por mim a sentir afeto por estas paredes. Olho para elas como se fossem gente, testemunhas de tudo o que aqui vivi, e imagino que também elas possam vir a sentir a nossa falta”.

A cantora referiu que foi nesta habitação que os seus filhos “deram os primeiros passos, disseram as primeiras palavras, onde nasceram e caíram os primeiros dentes” e celebraram os aniversários.

“Aqui escrevi canções, tomámos banhos de mangueira, fizemos e desfizemos árvores de Natal, destruímos dezenas de pinhatas e vimos filmes enquanto comíamos pipocas acabadas de fazer. Aqui tivemos mil noites mal dormidas e crianças doentes na cama”, acrescentou.

“Sei que é só um edifício e que quem faz memórias somos nós mas mesmo assim, obrigada casa! Obrigada por teres sido o cenário perfeito para a nossa história. E agora vamos continuar a empacotar que à 20.ª é de vez”, concluiu.