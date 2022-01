Luísa Sobral sofre avaria no carro depois de concertos: “A ver se não passo o Natal na área de serviço”

Luísa Sobral sofreu, esta terça-feira, 23 de dezembro, uma avaria no carro quando estava a regressar do Porto, onde deu dois espetáculos no Teatro Sá da Bandeira.

A cantora, de 33 anos, avisou, através do perfil de Instagram, os seus admiradores de que está “tudo bem” depois de ter sofrido um percalço na viatura em que seguia de viagem.

“Ainda bem que os concertos no Porto correram melhor que o regresso a casa. Está tudo bem, foi só uma avaria do carro!” começou por afirmar a irmã do também cantor Salvador Sobral.

De seguida, Luísa Sobral agradeceu ao público que esteve nos espetáculos. “Muito obrigada a todos por duas noites maravilhosas. Agora a ver se não passo o Natal na área de serviço de Santarém”, acrescentou.