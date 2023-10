Luísa Sonza apanhada aos beijos com outra mulher

Foi durante uma festa em São Paulo que Luísa Sonza foi apanhada aos beijos com uma das suas bailarinas. As duas surgiram em clima de cumplicidade.

Luísa Sonza já seguiu em frente: a cantora foi apanhada aos beijos com uma das suas bailarinas numa festa em São Paulo, no Brasil. No vídeo, divulgado por Léo Dias, era possível ver as duas em clima de cumplicidade.

Recorde-se que a semana passada o ex-namorado da artista, Chico Veiga, foi apanhado aos beijos num bar com uma mulher misteriosa, precisamente na altura em que tocava a música “Chico”, escrita por Luísa em homenagem ao próprio.

Numa entrevista concedida a Ana Maria Braga, Luísa expôs a traição de Chico Veiga: “Hoje eu escolho proteger-me ao invés de proteger-te a ti, mesmo que eu queira. Porque tu, naquela noite, naquele bar, não me protegeste, mesmo que eu quisesse. Hoje digo-te adeus por mim e por todas nós. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você”, referiu, na altura.