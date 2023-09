Luísa Sonza confirma traição de Chico Veiga: “Mexeu com a mulher errada”

A música “Chico”, de Luísa Sonza, em homenagem ao então namorado Chico Veiga, chegou aos “tops”. Hoje, a cantora confirmou o fim do namoro… e a traição.

Luísa Sonza voltou aos “tops” das tabelas com o tema “Chico”, música que dedicou ao então namorado, Chico Veiga. Contudo, recentemente, rumores circulavam de que o relacionamento dos dois teria acabado.

A confirmação chegou esta quarta-feira, dia 20. A cantora brasileira estava no programa “Mais Você”, com Ana Maria Braga e confirmou publicamente o fim do namoro e a traição de Chico Veiga.

Com lágrimas nos olhos, Luísa começou por contar: “É insuportável que a traição, a quebra do combinado, de respeito, confiança, zelo, continua a ser normalizada. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe da dor que se sente e o que isso desencadeia”.

“A traição faz com que se invalide, com que se sinta idiota, burra, palhaça, trouxa. É uma dor impossível de explicar. É uma quebra da confiança. É o medo de acreditar nas pessoas. É um sonho destruído. Toda a sua entrega, todo seu zelo, cuidado e amor jogados fora”, acrescentou.

“Meu amor, infelizmente você mexeu com a mulher errada. Hoje vocês não vencem. Hoje eu quebro o ciclo pela minha mãe, minhas tias e todas as mulheres que vi a minha vida inteira serem traídas e sem terem para onde ir. Hoje eu escolho proteger-me ao invés de proteger-te a ti, mesmo que eu queira. Porque tu, naquela noite, naquele bar, não me protegeste, mesmo que eu quisesse. Hoje digo-te adeus por mim e por todas nós. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você”, completou Luísa Sonza.