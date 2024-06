Luísa Sonza diverte-se ao lado do namorado português

Luísa Sonza, que irá atuar este domingo, 23 de junho, no Rock in Rio, mostrou-se a descansar ao lado do namorado português.

A cantora brasileira, de 25 anos, veio para a Europa uns dias antes de subir ao palco do Rock in Rio, em Lisboa, para descansar ao lado do namorado.

Apesar de manterem uma relação discreta, Luísa Sonza não esconde o amor que sente pelo médico, que, apesar de ser português, vive na Alemanha.

Na página de Instagram, partilhou alguns registos de um passeio romântico. Numa das fotografias, surge abraçada a cara-metade. “Tão bom estar contigo”, comentou Luís Ribeirinho.

A artista aproveitou a publicação para celebrar o sucesso da música “Sagrado Profano”, que ocupa a posição número um do Spotify Brasil (e dois do Spotify Portugal), e garantiu que vai fazer uma versão acústica.