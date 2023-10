Luísa Sonza passou à história: Chico Veiga apanhado aos beijos num bar

Depois de ter traído Luísa Sonza num bar, Chico Veiga foi apanhado aos beijos com uma mulher cuja identidade não foi revelada.

Chico Veiga já partiu para outra: O carioca foi apanhado aos beijos num bar com uma mulher misteriosa, precisamente na altura em que tocava a música “Chico”, escrita pela ex-namorada, Luísa Sonza, em homenagem ao próprio, avançou o portal brasileiro “Let’s Gossip”.

Recorde-se que o influenciador ganhou destaque após ter namorado com a intérprete de “Cachorrinhas” e “Flores”. Numa entrevista concedida a Ana Maria Braga, Luísa expôs a traição de Chico Veiga: “Hoje eu escolho proteger-me ao invés de proteger-te a ti, mesmo que eu queira. Porque tu, naquela noite, naquele bar, não me protegeste, mesmo que eu quisesse. Hoje digo-te adeus por mim e por todas nós. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você”, referiu.

Após a exposição, Chico Veiga ficou sem acesso ao Instagram, mas, depois regressar às redes, apagou as fotografias com a ex-companheira.