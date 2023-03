Luisão confirma que está reconciliado com a mulher

Depois da separação, Luisão, diretor do Benfica, confirmou que está reconciliado com a mulher, Brenda Mattar.

Luisão e Brenda Mattar estiveram separados, mas o antigo “capitão” do Benfica e, hoje, diretor do clube da Luz, confirmou a reconciliação.

“São 18 anos de companheirismo e lutas, nada é tão fácil como todos nós sabemos (…)”, começou por escrever no perfil de Instagram, a propósito da vitória dos “encarnados” sobre o Clube Brugge, na Liga dos Campeões.

“Eu creio que o importante foi DESFRUTAR, e foi isso que minha família me proporcionou…. Obrigado minha esposa @brendamattar, minha filha @sophia.mattar e a filha mais nova que estava morrendo de saudade do convívio da salinha e do ambiente vivido no Estádio @valentina.mattar…. Tudo o que eu escreva agora será pouco para expressar minha felicidade”, concluiu Luisão.

“Te amo para sempre”, respondeu Brenda Mattar.