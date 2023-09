Luisinha Oliveira esclarece rumores de namoro com Gabriel Medina: “Estou feliz”

Após o relacionamento com Lando Norris ter chegado ao fim, Luisinha Oliveira começou a ser apontada como namorada de Gabriel Medina. A modelo já reagiu.

Luisinha Oliveira, irmã da atriz Beatriz Barosa, sempre foi bastante discreta no que toca à vida pessoal. Após ter anunciado o fim do relacionamento com Lando Norris, em setembro de 2022, a modelo começou a ser apontada como possível namorada do surfista Gabriel Medina.

Em declarações ao “Selfie”, Luisinha Oliveira esclareceu os rumores: “Estou feliz. É o que posso dizer. Essa é uma parte um bocadinho mais privada da minha vida e que eu prefiro, exatamente por causa do mediatismo, manter assim”, referiu.

“Sei que há partes da minha vida que são públicas obviamente, portanto, essa parte é uma parte que gosto de deixar mais reservada. Portanto, nada de confirmações, nada de negações. Estou feliz e contente, dedicada e muito empenhada”, acrescentou.