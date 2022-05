Lurdes Baeta recorda passagem pela guerra na Ucrânia: “Tinha pesadelos”

Lurdes Baeta marcou presença esta sexta-feira, 27 de maio, no matutino “Dois às 10”, na TVI, e recordou a sua passagem pela guerra na Ucrânia.

Em conversa com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, o rosto de informação desabafou sobre as dificuldades que enfrentou quando regressou a Portugal.

“Eu, durante quatro dias, estava lá. Portanto, tinha pesadelos à noite. Porque mostrei tudo na televisão, fiz as reportagens, tudo o que eu fiz consegui pôr no ar e contar a história da forma mais sincera, verdadeira, transparente e profunda que encontrei (…)”,explicou.

A jornalista confessou ainda que foi o amor que recebeu ao chegar a Portugal que a tranquilizou.

“Quando voltei demorei quatro dias… eu ainda estava lá, todas as noites sonhava com aquilo mas quando cheguei recebi um enorme abraço de amor de pessoas que não estava sequer à espera e isso foi tão reconfortante e ajudou-me a voltar à normalidade”, contou.

Lurdes Baeta referiu ainda como contou à família que iria fazer a cobertura da guerra na Ucrânia e afirmou que “o mais difícil” foi contar aos pais.

“Eu, quando ouvia as sirenes e estava em direto, ficava com um ‘friozinho na barriga’, mais em direto do que se não estivesse, provavelmente porque pensava ‘a minha mãe se calhar está a ver isto e vai ficar preocupada’ (…) é mais esse cuidado”, frisou.