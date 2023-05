Lyonce, filha de Luciana Abreu, soma elogios como modelo

Lyonce Viktórya faz sucesso em produção fotográfica para uma agência de modelos e a mãe, Luciana Abreu, partilha o momento nas redes sociais.

Luciana Abreu recorreu às redes sociais para partilhar alguns momentos da filha mais velha, Lyonce Viktórya, fruto do relacionamento terminado com o Yannick Djálo.

Lyonce, de 12 anos, surge numa produção fotográfica para uma agência de modelos: “Quem sai aos seus… É este o caminho da adolescência”, escreveu a mãe na legenda.

A caixa de comentários não tardou a encher-se de elogios à mais pequena. “Que linda! E tão parecida contigo”, “Que linda” e “A carinha da mãe, mais uns anos e fica igual” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que, além de Lyonce Viktórya, Luciana Abreu é mãe de Lyannii, de dez anos, também fruto do relacionamento com Yannick Djálo, e das gémeas Amoor e Valentine, de cinco anos, nascidas do relacionamento terminado com Daniel Souza.

Atualmente, a apresentadora do programa “Domingão”, transmitido pela SIC, está a namorar com o cavaleiro João Moura Caetano.