Lyonce, filha de Luciana Abreu, termina curso de modelo: “Ansiosa para assistir ao desfile final”

Lyonce Viktórya, filha de Luciana Abreu e Yannick Djálo, terminou o curso de modelo e a mãe assinalou o momento nas redes sociais.

Lyonce, filha de Luciana Abreu e Yannick Djálo, terminou o “workshop” de modelo e a mãe aproveitou para escrever algumas palavras nas redes sociais: “Obrigada @showtalentmodels e restante equipa pelo brilhante trabalho que desempenharam ao longo deste workshop que mudou positivamente a vida dos vossos pupilos”.

Lucy, como é apelidada pelos fãs, mostrou-se orgulhosa do percurso da filha e expectante para ver o resultado final: “Ansiosa para assistir brevemente ao desfile final (vou levar uma caixa de lenços)”.

Recorde-se que durante o workshop, Luciana Abreu partilhou algumas fotografias da filha mais velha e somou vários elogios na caixa de comentários.

Além de Lyonce Viktórya, de 12 anos, Luciana Abreu é mãe de Lyannii, de dez, também fruto do relacionamento com Yannick Djálo, e das gémeas Amoor e Valentine, de cinco anos, nascidas do relacionamento terminado com Daniel Souza.

Recentemente, a apresentadora do programa “Domingão”, transmitido pela SIC, permitiu uma aproximação entre o futebolista e as filhas, após anos de afastamento.