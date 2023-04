“Má-disposição e vontade de vomitar”: Marco Paulo fala da luta contra o cancro

Marco Paulo falou da luta contra o cancro em conversa com a sua colega de programa, Ana Marques. O cantor tem nova sessão de quimioterapia na próxima quarta-feira.

“Má disposição e vontade de vomitar”: Marco Paulo revelou que foi desta forma que se sentiu fisicamente depois de ter iniciado a quimioterapia. O cantor, recorde-se, luta contra um cancro no pulmão.

“Em baixo e cansado”, após ter iniciado os tratamentos, Marco Paulo contou à colega de ecrã Ana Marques, na SIC, que a próxima sessão de quimioterapia é já na próxima quarta-feira, dia 26 de abril.

O músico não baixa os braços e deixou uma garantia. “Desde que consiga recuperar desta situação, vale a pena o sacrifício”.

No início de abril Marco Paulo já tinha conversado com Ana Marques sobre a doença. “Nas próximas semanas vão voltar a ver-me diferente e com menos cabelo”, referiu o intérprete de grandes êxitos da música ligeira portuguesa, em lágrimas. “Perguntei à médica se esta quimioterapia ia fazer cair o cabelo e ela disse-me que ‘sim”.

“Isso magoa-me, não é fácil. Mas se é para superar e ficar bom, vou ter de fazer. As pessoas até dizem que fico bem careca, não achava graça, mas agora estou mais disponível, porque quero curar-me”, concluiu Marco Paulo, que avisou os fãs que, nos próximos tempos, está impedido pelos médicos de cantar.