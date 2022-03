“Influencer” Madalena Abecasis apaga foto da filha após críticas

Madalena Abecasis apagou uma foto da filha mais nova que foi considerada por diversos internautas “ofensiva”.

A influenciadora digital, de 39 anos, partilhou uma foto de Júlia, de dois anos, no Instagram, na qual a menina surgia de costas e a mostrar as cuecas. No entanto, a publicação gerou polémica por não ter sido bem vista aos olhos de alguns internautas.

Posteriormente, a “influencer” apagou a imagem, mas destacou a indignação que sentiu perante o episódio.

“Realmente, devo ter uma mente muito saudável e inocente. A ler os comentários da última foto é que percebi que há gente estranha neste mundo. Apaguei, fica esta”, comentou, revoltada.

Recorde-se que Madalena Abecasis está grávida do quarto filho. A influenciadora digital já é mãe de Francisca, de 14 anos, de um relacionamento terminado, e de José, de quatro, e Júlia, de dois, do casamento com o empresário Nuno Sebastião.

A gravidez de Madalena foi revelada cinco meses depois de ter assumido que sofreu um aborto aos 27 anos.