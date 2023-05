Madalena Abecasis assinala aniversário do filho mais novo: “Dois anos do boneco cá de casa”

O filho mais novo de Madalena Abecasis, João Diogo, celebra dois anos e a influenciadora partilhou alguns momentos do mais pequeno.

O filho mais novo de Madalena Abecasis, João Diogo, celebra esta quinta-feira, 4 de maio, dois anos. Para assinalar a data, a influenciadora digital partilhou alguns momentos do mais pequeno no Instagram.

“Dois anos do boneco cá de casa! João Diogo (ou Zé Diogo como é mais chamado) já está um crescido”, começou por escrever.

“Graças a Deus que tenho as trompas com um nó de marinheiro, caso contrário já estava com picos (…) para ter outro”, rematou.

Na caixa de comentários, os cibernautas aproveitaram para deixar algumas observações. “Ah, ah, mas podias ter mais um que o mundo agradece crianças tão amorosas! Muitos parabéns ao boneco mais novo”, “Parabéns ao João Diogo e principalmente por seres a mãe que és” e “Só fazes filhos lindos! PARABÉNS JD e família”, são alguns dos exemplos.

Madalena Abecasis tem quatro filhos: Francisca, fruto de um relacionamento anterior, José, Júlia e João Diogo, frutos do atual relacionamento com Nuno Sebastião.