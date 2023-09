Madalena Abecasis é a nova capa da revista “Women’s Health”

Madalena Abecasis é a capa deste mês da revista “Women’s Health”. Nas redes sociais, a influenciadora partilhou a novidade com os seguidores.

A influenciadora digital protagonizou a capa “Especial Anos 80-90” da revista “Women’s Health”.

“A influenciadora acompanhou-nos nesta viagem no tempo, com uma entrevista exclusiva e uma sessão fotográfica que nos transborda rapidamente para umas décadas atrás”, lê-se na página da revista.

Madalena Abecasis recorreu às redes sociais para partilhar a novidade com os seguidores. Com uma fotografia da capa e muito boa disposição à mistura, Madalena reagiu: “Devo ser a única pessoa no mundo que fotografou uma capa da ‘Women’s Health’ no fim das férias depois de ter engordado quatro quilos em bolas de Berlim, sem ter posto um pé no ginásio derivado das férias e das bolas de Berlim, quase de direta porque a criança não dormiu bem nessa noite e mesmo assim ficar bem”, escreveu.

“Grande equipa, grande revista e espetacular oportunidade! Obrigada, obrigada, obrigada Pedro Lucas! Esta é para guardar!”, rematou.

Várias figuras públicas já reagiram. “Grande, boa”, referiu Mafalda Castro, “Amo”, disse Catarina Miranda, “Aiii que bomba! E com o meu anel”, comentou Luís Borges.