Madalena Abecasis expõe mensagem negativa: “Esta senhora não fez nada”

Apesar dos milhares de seguidores no Instagram, nem toda a gente parece apreciar ou conhecer o trabalhar de Madalena Abecasis.

A “digital influencer”, que recentemente marcou presença na Rádio Comercial, expôs uma mensagem de um internauta menos favorável.

Na mensagem recebida pela “influencer” podia-se ler: “(…) Pergunto-me acerca do mérito desta senhora para ser convidada para ser figura de relevo numa rádio líder de audiência no país. (…) Esta senhora não fez nada de relevo e termos artísticos, literários, sociais, humanitários, filantrópicos, científicos ou intelectuais. Apenas ‘aparece’ (…)”.

Madalena Abecasis não se ficou e respondeu à letra às críticas que recebeu: “Eu respondo:

Em termos artísticos fiz o design de todas as embalagens da marca própria do Continente, incluindo o papel higiénico que usa regularmente para limpar o seu rabo. Em termos literários, já escrevi grandes palavrões nos meus posts, sem ser bloqueada pelo Instagram”, começou por dizer.

“Em termos sociais, fui a ponte entre centenas pessoas e marcas, pela altura do Natal de 2020, para que pudessem dar presentes aos seus filhos e ajudei pequenas empresas a terem visibilidade a custo zero, passando das zero vendas às vendas com muitos zeros, entre outros. Em termos humanitários, ajudei a angariar fundos para a Ucrânia, crianças com cancro cujos valores chegarem aos milhares de euros e para a associação Acreditar e até comprar uma casa para uma família necessitada, entre outros”, continuou.

“Em termos filantrópicos, faço doações constantes para pessoas que precisam mais do que eu, entre outros. Em termos científicos, estou a fazer uma investigação exaustiva sobre como curar a estupidez e cretinice humana e sinto que estou a chegar lá, entre outros.

Em termos intelectuais, por diversas vezes desenvolvo grandes pensamentos sobre a quantidade de ursos que existem na Internet, enquanto faço as unhas ou me banho na minha piscina de notas, entre outros”, disse ainda.

“‘Apareço’ (e até apareço pouco tendo em conta os convites que fazem mas eu detesto sair de casa) e tenho ‘sucesso’, porque acho pessoalmente que sou uma pessoa do caraças. Vou refletir também ‘sobre a sociedade que somos’, seja o que isso significar. E você, o que fez de jeito nesta vida? Já agora obrigada, assim pude atualizar o meu CV digital, que estava desatualizado desde 2018. Apesar da falta de chá que é estar a dizer o que se fez ou deixou de fazer… mas mereceu”, rematou.