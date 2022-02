Madalena Abecasis revela como está a ser a gravidez na pandemia

Madalena Abecasis revelou, este sábado, 16 de janeiro, como está a viver a gravidez do quarto filho durante a pandemia da covid-19.

A influenciadora digital está a viver a quarta experiência como mãe. No perfil da rede social Instagram, a “influencer” fez o balanço das dificuldades que tem enfrentado durante a pandemia.

“Cá estamos, um bocadinho melhor do que ontem e esperemos que assim se mantenha. Porque isto é tão barco à deriva, que da parte da manhã parece que a coisa está a passar e o sol brilha, a meio do dia bate uma depressão que não se consegue fazer nada e só se chora – com filhos pequenos a coisa complica-se e o estado de impotência atinge o estômago com forças épicas”, contou.

Já na parte da tarde Madalena Abecasis equaciona voltar às urgências. “No meio de conselhos da saúde 24, cruzados com indicações da médica obstetra, delegados de saúde, médico de família, miúdos a chorar porque não querem que a mãe vá, medidores de oxigénio, bebé mexe, bebé não mexe, mais o raio”, acrescentou.

A “influencer” agradeceu também as mensagens de apoio que tem recebido: “Muito obrigada a todas as pessoas que se incomodam a enviar uma mensagem, preocupadas e a desejar as melhoras, não consigo ler todas mas juro que batem forte cá dentro”.

O próximo filho vai chamar-se João, tal como a influenciadora digital já tinha revelado. Madalena Abecasis também é mãe de Francisca, de 14 anos, José, de quatro, e Júlia, de dois.