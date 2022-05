Madalena Abecasis mostra imperfeições no corpo e excesso de pele: “Não me incomoda”

Madalena Abecasis partilhou com os seus seguidores algumas das imperfeições do seu corpo e afirma que as “peles a mais” não a incomodam.

“Fotografia 1 vs Fotografia 2: É impressionante como um par de calças faz absoluta magia ao corpo de uma pessoa!”, começou por escrever.

“[…] Mas não nos enganemos, as imperfeições continuam cá e temos aprender a aceitar e viver com elas da melhor forma que soubermos”.

“Quem não conseguir, tem sempre formas de ‘arranjar’ e não, não quero ser operada a nada. Escusam já de me vir oferecer operações corporais variadas que custam uma fortuna […] E sinceramente, ter umas peles a mais não me incomoda por aí além. Há perspetivas e luzes em que até abdominais vejo ahah”, afirmou.