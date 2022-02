Madalena Abecasis recorda acidente que deixou a irmã em risco de vida

Madalena Abecasis recordou o violento acidente de viação quando regressava do Porto, que deixou a irmã em risco de vida.

A influenciadora digital revelou o episódio marcante, partilhando fotografias impressionantes do rosto desfeito da irmã, Filipa. A “influencer” lembrou a surpresa que preparou, passados 19 anos, para corrigir algumas marcas deixadas pelas cirurgias, nomeadamente uma “cicatriz que tem do pescoço ao rabo”.

“Esta radiografia é da cara da minha irmã, corria o ano de 2002, depois de termos tido um acidente gravíssimo a vir do Porto. Já lá vão 19 anos… Capotámos violentamente na autoestrada e não morreu ninguém, literalmente porque Deus não quis. Estávamos 4 no carro e a minha irmã Filipa foi a que ficou francamente pior, em risco de vida. Com traumatismos, cara desfeita, coluna partida”, afirmou, numa publicação no Instagram.

“Podem ver o arsenal que ela teve nas costas durante largos meses, a par de um colete de ferro que teve de usar durante muito tempo. Chegámos a sair à noite com ela assim equipada. Os mais alcoolizados pensavam que o colete era um outfit tipo Michael Jackson”, recordou.

Madalena Abecasis adiantou que a recuperação deixou família e amigos preocupados durante muito tempo. “Fez a sua dura caminhada e hoje quem não sabe nem diz que tem sete placas na cara, só se vir a cicatriz que tem do pescoço ao rabo é que pode questionar o que aconteceu”, contou.

“Mas há sempre aquelas coisas que só a pessoa vê. Se mesmo uma pessoa que nunca teve nenhum problema na face, vê defeitos, ela verá também alguns pontos que gostaria de melhorar”, acrescentou.

Assim, revelou a surpresa que preparou para a irmã, para harmonizar da melhor forma o rosto: “Um sorriso mais simétrico, uns lábios mais preenchidos como outrora foram, uma cicatriz do lábio à bochecha que conseguirá ‘diluir’. Passaram estes 19 anos, mas finalmente posso fazer alguma coisa para a fazer sentir ainda mais bonita. E sei que isso também se refletirá na maneira de olhar para si mesma. É linda e amanhã começará uma nova etapa para ficar ainda mais bonita. Vamos com tudo mana! Que ainda vamos a tempo. Amanhã começamos uma nova caminhada”.