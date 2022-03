Internada no hospital, Madalena Abecassis é surpreendida pelo companheiro

Internada no hospital, Madalena Abecassis acabou por ser surpreendida pelo marido, Nuno Sebastião, que subiu à parte mais alta do edifício para chamar pelo seu nome.

A influenciadora digital deu entrada no hospital, com placenta anómala, para fazer um tratamento que evite o parto prematuro. Enquanto estava no quarto da unidade de saúde, a “influencer” foi apanhada de surpresa.

“Amor em tempos de cólera é subir na ilegalidade casual até à cobertura do hospital sem fazer a mínima ideia onde está e chamar por ti”, escreveu, rendida ao gesto do seu companheiro.

Diversas caras conhecidas como Núria Madruga, Liliana Filipa e Leonor Poeiras mostraram-se, também, rendidas ao gesto de Nuno Sebastião.

Madalena Abecassis já tinha revelado o porquê de estar no hospital. “Em modo life-saving desde sexta-feira à noite. Não sei quanto tempo vou ficar aqui e já me aconselharam a não pensar nisso. Não vai ser amanhã mas também pode não ser até ao fim. É um dia de cada vez”, começou por escrever.

“Está-se a evitar um parto prematuro às 28 semanas, por uma placenta anómala só agora revelada ao terceiro trimestre e cada dia que passa é uma vitória. Para o bebé e para mim, como dizem aqui. As injeções para maturação pulmonar já foram dadas, o aspeto geral da coisa parece estável, mas tudo pode mudar. Por isso, sem previsões de uma alta que tanto mas tanto tanto eu queria. Agora é rezar para que assim continue, estável. Para voltar para casa”, acrescentou.

A viver a quarta gravidez, a “influencer” também é mãe de Francisca, de 13 anos, José, de quatro, e Júlia, de dois. Todos os filhos são fruto do casamento com o empresário Nuno Sebastião.