Madalena Aragão despede-se das gravações de “Morangos com Açúcar”

Madalena Aragão recorreu às redes sociais para se despedir do “set” de gravações dos “Morangos com Açúcar”. Série estreia no último trimestre do ano.

“Os ‘Morangos’. Para uma geração significa apenas ‘uma série’, para mim uma família”: foi assim que Madalena Aragão iniciou o texto de despedida das gravações do “reboot” “Morangos com Açúcar”.

Mais à frente, Madalena destacou alguns colegas, nomeadamente Beatriz Frazão, Tomás Taborda, Vicente Gil e Margarida Corceiro, e agradeceu a amizade: “Não há palavras suficientes para vos dizer o quão grata estou por vos ter na minha vida! Hoje e sempre, até já moranguis”.

Recorde-se que, além de Madalena, Fernanda Serrano também já havia se despedido do “set”: “Espera-vos um brilhante futuro meus amores! Porque vocês são simplesmente maravilhosos! Obrigada ‘Morangos com Açúcar’, obrigada TVI, obrigada Prime Video”, escreveu, na altura, na legenda de algumas fotos com a equipa.

A série juvenil estreia no último trimestre de 2023 e trata-se de uma colaboração entre a TVI e a Prime Video. Em fevereiro foi anunciado que o “reboot” irá contar com duas temporadas.