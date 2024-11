Madalena Aragão rendida a João Neves: “Ele é muito teimoso, mas adoro-o”

Mais do que assumido o namoro com o futebolista João Neves, Madalena Aragão garante que ele é já a sua “pessoa favorita”. Atriz tornou-se inseparável de craque do PSG que a pôs a ver futebol “com o coração nas mãos”.

O namoro começou no início do verão e Madalena Aragão já se tornou inseparável de João Neves, dividindo-se agora entre Lisboa e Paris, para estar perto do futebolista, sem deixar de trabalhar.

“É a minha pessoa favorita”, confessou a atriz, em conversa com a revista “Caras”, há dias, num evento na capital portuguesa.

A jovem está totalmente rendida ao craque do Paris Saint-Germain (PSG), mesmo com os seus defeitos. “Quando escolhemos uma pessoa com quem eventualmente queremos ficar para o resto da vida – esperemos que sim – gostamos dela com todas as características, mesmo as menos boas. Ele é muito teimoso, mas adoro-o”, confessou.

Por amor, como contou, passou também a ser espetadora assídua nos jogos de João Neves: “Para ser sincera, o futebol não era a minha paixão, mas agora é diferente. Já percebo mais e ver o João jogar é muito diferente. Vejo todos os jogos que posso e estou sempre com o coração nas mãos com receio que ele se magoe“.

Esta quinta-feira, Madalena mostrou a neve a cair na capital francesa, deixando perceber que está em Paris, ao lado de João. O casal, como também adiantou, planeia celebrar junto a passagem de ano, enquanto o Natal será celebrado com as respetivas famílias.