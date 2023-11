Madalena Brandão aproveita boa temperatura em Punta Cana

A atriz Madalena Brandão escolheu Punta Cana, na República Dominicana, como seu destino para aproveitar alguns dias de descanso.

O tempo em Portugal começa a estar mais cinzento e mais escuro, com menos horas de sol diárias. O inverno aproxima-se. Para escapar do frio que vai chegar, Madalena Brandão tirou alguns dias para descansar num destino com altas temperaturas e bastantes praias.

A atriz esteve em Punta Cana, na República Dominicana, durante uma semana, onde aproveitou para pôr a leitura em dia e tomar banhos de sol e de mar.

“Isto aconteceu, durante oito dias. Li, mergulhei, escrevi, mergulhei, corri, mergulhei, passeei, mergulhei, vi filmes, dormi, dormi… Levei a minha super máquina fotográfica, mas nem saiu do quarto, também precisava de descansar. Aqui ficam os poucos registos de Punta Cana”, escreveu numa publicação nas redes sociais, onde partilhou alguns registos da viagem.