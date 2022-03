Madalena Brandão dá as boas-vindas aos novos membros da família

Madalena Brandão deu, esta quinta-feira, as boas-vindas publicamente aos dois novos membros da família, Maria e Manuel.

A atriz, de 40 anos, apresentou, no perfil da rede social Instagram, os dois gatos que adotaram para a sua casa no campo, referindo que foi amor à primeira vista com o casal de felinos.

“Maria e o Manel são os membros mais novos da nossa família. Há muito tempo que queria adotar um gato e estes dois caíram-me literalmente no colo e foi amor à primeira vista”, começou por confessar.

O processo de adoção dos gatos, segundo a intérprete, “não foi tão rápido” como desejava porque existiu um certo membro da família que demorou algum tempo a convencer.

“Começámos por garantir que eram bem alimentados, que tinham os cuidados médicos necessários (vacinas, etc) e fomos sendo família de acolhimento ao fim de semana (iam ao spa dos mimos)”, prosseguiu.

Há um mês, Madalena Brandão trouxe Maria e Manuel em definitivo para casa. “Vivem felizes entre o campo e a cidade. Acredito que os gatos são mágicos e terapêuticos e a verdade é que este último mês tem sido muito especial, nós andamos felizes (eles também) e a casa está muito mais alegre e disparatada”, rematou.

A intérprete está noiva do companheiro, João Correia Pereira. Recorde-se que o casal tem em comum dois filhos, Duarte, de oito anos, e José, de dois.