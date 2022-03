Madalena Brandão recorda mãe: “A maior estrela do céu”

A atriz homenageou a mãe nas redes sociais, esta quarta-feira, no dia em que completa 31 anos que morreu.

Madalena Brandão, de 40 anos, assinalou a data especial e recordou a mãe com uma publicação no Instagram, na qual partilhou uma foto antiga no colo da progenitora dedicou-lhe algumas palavras comoventes.

“E hoje faz 31 anos a maior (e mais fixe) estrela do céu”, pode ler-se na publicação.

Recorde-se que a artista tinha apenas nove anos quando a mãe morreu. Atualmente, tem dois filhos José, de dois, e Duarte, de nove.