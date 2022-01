A viver “nova realidade”, Madalena Brandão tenta voltar à rotina

Madalena Brandão está a tentar voltar à rotina que tinha antes de ficar em isolamento social, devido a ter estado infetada com a Covid-19.

A intérprete da novela da TVI “Amar Demais” vive dias de incerteza. Após ter voltado a estar com a família, Madalena Brandão ainda não conseguiu aproveitar esta “liberdade” face à nova conjuntura pandémica que se vive.

“Estes meses de isolamento e de mudanças tão grandes fizeram com que deixasse de fazer algumas das coisas que mais gosto, como ir ao cinema ou ao teatro. Por comodismo, precaução ou talvez por ainda estar a ajustar-me a esta nova realidade, isolei-me bastante e agora estou a tentar voltar às rotinas que tão bem me fazem e me alimentam a alma”, confessou.

Este domingo, a artista voltou, com algum receio, a fazer uma das coisas que mais gosta: ir ao cinema. “Foi tão bom! Fui ver o filme ‘Ordem Moral’, de Mário Barroso, que aconselho vivamente!” acrescentou.

No final da sessão, Madalena Brandão garantiu que existiram “todos os cuidados exigidos”. “Claro, abri oficialmente a época dos programas culturais”, rematou na legenda de uma foto em que aparece a sorrir.

