Madonna está de luto após a morte do irmão mais velho

Madonna está de luto pela morte do irmão mais velho, Anthony Ciccone, de 66 anos. A notícia do desaparecimento foi avançada pelo músico Joe Henry, casado com a irmã da cantora.

Foi através das redes sociais que se ficou a saber da morte de Anthony Ciccone que, durante anos, travou uma luta contra o alcoolismo.

“O meu cunhado, Anthony Gerard Ciccone, saiu deste plano terrestre ontem à noite”, afirmou Joe Henry.

O músico escreveu ainda algumas palavras sobre o “forte carácter” do cunhado e recordou que o conhece desde os 15 anos.

De notar que até ao momento a “Rainha da Pop” ainda não se pronunciou sobre a morte do irmão.