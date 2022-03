Após ser mãe, Angie Costa deixa hospital: “Obrigada a toda a equipa”

Depois de ser mãe do primeiro filho, Martim, Angie Costa deixou, esta terça-feira, 31 de agosto, o Hospital Lusíadas Lisboa para regressar a casa.

A youtuber deu à luz a filha em comum com o cantor dos D.A.M.A Miguel Coimbra no passado sábado. Agora, a também atriz da novela “Bem Me Quer” está de saída da unidade hospitalar.

“Vamos para casa, meu amor!” escreveu Angie Costa na legenda de uma fotografia em que aparece a sair do hospital.

A intérprete fez questão de agradecer à equipa de profissionais de saúde que tratou de si e do recém-nascido Martim.

“Obrigada a toda a equipa do Hospital Lusíadas Lisboa pela maneira calorosa de como trataram a nossa família! Jamais esquecerei! E um obrigada especial à Doutora Irina, por tudo o que sabe ser. Obrigada!” rematou.

Depois do nascimento do bebé, Angie Costa deixou uma mensagem aos seguidores a alertar para a chegada do primeiro filho do casal: “O melhor dia das nossas vidas. Bem-vindo, Martim.”