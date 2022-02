A mãe de Bárbara Guimarães faz anos e a apresentadora assinala a data

Isabel Amorim, mãe de Bárbara Guimarães, faz anos, esta terça-feira, 20 de abril, e, para celebrar a data, a apresentadora da SIC assinalou a ocasião nas redes sociais.

É dia de festa em casa da comunicadora e Bárbara Guimarães fez questão de partilhar com os seguidores, no perfil de Instagram, uma fotografia em que surge ao lado da aniversariante.

“Um dia muito feliz para a melhor mãe do mundooo!” escreveu Bárbara Guimarães.

Na secção de comentários, entre as diversas mensagens de parabéns de internautas, destaque para as palavras do apresentador João Baião e de Raquel Strada.