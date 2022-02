Mãe de André Filipe triste por viver aniversário longe do filho

Mãe de André Filipe está triste por passar o dia de aniversário longe do seu filho André Filipe, que está internado no hospital após ter sido diagnosticado com o surto psicótico.

A progenitora do concorrente que foi expulso do “Big Brother – A Revolução” (TVI) viveu uma manhã complicada num dia tão especial como o seu aniversário. É que quando acordou não tinha perto de si o seu filho.

“Meu querido e amado filho André Filipe hoje, no meu dia de aniversário, acordei sem o teu abraço reconfortante, sem o brilho do teu olhar e sem as tuas lindas palavras de conforto, encorajamento e motivação… mas sei que estas comigo em pensamento e no teu lindo coração”, afirmou.

Hélia Monteiro está confiante de que André Filipe vai ter alta hospitalar em breve.

“Vais sair brevemente do hospital e terás a oportunidade de mostrar a tua verdadeira essência e de passares as tuas mensagens de amor, paz e união. És e serás sempre o meu menino que tanto amo”, rematou.

Lembre-se que André Filipe foi expulso do “reality show” por ter desrespeitado por diversas vezes as ordens do “Big Brother”. Assim que abandonou a casa mais vigiada do país, o ex-concorrente foi diagnosticado com um surto psicótico e internado num hospital.

