Mãe de Britney Spears nega acusações presentes no livro cantora

Britney Spears disse, no seu livro, que a sua mãe teria descartado seus pertences pessoas, o que foi negado pela mãe da cantora.

No seu livro de memórias, A Mulher que Há em Mim, Britney Spears, entre os vários assuntos abordados, falou sobre a relação que tinha com a sua família. Na obra, a cantora alega que, após receber um tratamento em 2019, acreditava que os seus pais teriam descartado pertences pessoais da artista, que estavam na casa da mãe, Lynne, como bonecas Madame Alexander e diários de poesia.

Após as palavras da filha no livro, Lynne, mãe de Britney, negou as alegações. Nas redes sociais, partilhou fotografias dos pertences que a cantora ter dito terem sido descartados e deixou uma mensagem à filha.

“Britney, não tenho a certeza quem te disse que me livrei das tuas bonecas e diários, mas nunca faria isso! Isso seria cruel porque sei o quanto significam para ti. Também são especiais para mim por causa dos anos que passamos a colecioná-las. Claro que ainda tenho as tuas coisas, e terei todo o gosto em enviá-las para ti se quiseres”, escreveu.