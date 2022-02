Mãe de Diogo Carmona recorda acidente do ator e como lhe salvou a vida

Há um ano, o intérprete de “Golpe de Sorte” sofreu um acidente na linha de comboio de Cascais e teve de amputar uma perna. Patrícia Carmona recorda a tragédia e como Diogo Carmona afastou a família.

Já passou um ano desde que Diogo Carmona, ator da série da SIC “Golpe de Sorte”, teve um acidente na linha de comboio de Cascais e ficou com uma perna amputada. A mãe, que está desavinda com o intérprete, recordou esta segunda-feira o momento da tragédia e as decisões que teve de tomar.

“Faz hoje um ano… sim, um ano desde que recebi o telefonema mais difícil da vida, onde me deram a notícia mais dolorosa de ouvir. Faz hoje um ano que cruelmente tive de decidir pelo meu filho, amputar-lhe parte do seu corpo para lhe salvar a vida”, começou por lembrar Patrícia Carmona.

“Faz um ano que não abraço o meu filho, e não sei ainda viver com esta nova realidade, da sua ausência perto de mim e da sua nova condição física. A meu lado nesse dia, bem como em todos os outros, tive e tenho os melhores amigos, que me ampararam e guiaram no caos da minha dor”, acrescentou.

“Éramos 13 no hospital, que não saímos por um segundo dali, pelo Diogo, ainda que ele já nessa altura rejeitasse o carinho de todos nós que o amamos. Ele sabe… ele sabe que os erros lhe vão um dia ser perdoados e que essas pessoas também gostam muito dele.

E eu agradeço a cada dia, às pessoas que ali estiveram, e aprendi nesse dia quem são os nossos verdadeiros amigos com quem posso ou não contar”.

“Quanto ao que eu sinto…dor, saudade, tristeza, mas amor. E o amor de mãe supera tudo, aceita as coisas como a vida impõe, e segue o caminho para se fortalecer e receber, quem sabe, um dia, o abraço que faz falta… O trauma do dia 26/10/2019 ninguém apagará a nenhum de nós O resto das divergências fica para segundo plano, quando se trata de salvar a vida de quem se ama. Mas ainda dói, muito!”, rematou Patrícia Carmona.