Mãe de Marie sobre influenciadora digital: “Tentámos aceitar o que ela quer”

Isabel Pinheiro falou sobre a filha, Marie, que está no “Big Brother Famosos”, da TVI. A mãe da influenciadora digital ficou em lágrimas ao conversar sobre a concorrente.

A mãe da concorrente deu uma entrevista ao programa “Extra”, de análise tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do país. Durante a visita da repórter do formato à casa de Marie, Isabel Pinheiro assumiu que a filha é uma “incógnita”.

“Ela é exclusiva. O que se passa na cabeça só ela é que sabe. Nós, que somos pais e convivemos diariamente com ela, às vezes, é uma incógnita”, disse, referindo de seguida que, “até certo ponto”, foi uma criança “normal”. “Uma menina doce e cumpridora”, adiantou.

“Notei uma hiperatividade, ela sempre foi… Uma menina muito ligada às artes, com oito anos já fazia teatro amador e, com profissionalismo, conseguia fazer dramas que colocava qualquer pessoa a chorar”, lembrou Isabel Pinheiro.

A mãe de Marie afirmou que a filha “fugiu do padrão normal da educação”. “Até agora, tentámos aceitar o que ela quer. […] Tentei incutir aquilo que me foi incutido, embora de uma forma diferente, e ela fugiu do padrão”.

“Ela é um vulcão. Sempre tentámos, porque achamos que havia ali qualquer coisa de diferente”, acrescentou, adiantando que tudo o que fez foi “para o bem” de Marie.

Lembre-se que, dentro do “reality show”, Marie admitiu, perante os colegas, que não se sente amada pela progenitora. “Sinto que a minha mãe nunca me amou e ela refletiu sempre em mim aquilo que se calhar não conseguiu”, afirmou.