Mãe de Sara Carreira sem vontade de viver: “Espero não estar cá muito tempo”

Fernanda Antunes, a mãe de Sara Carreira, mostrou-se emocionada no programa de Fátima Lopes, “Caixa Mágica”, na SIC e fez algumas confissões.

Uma aparição pública muito rara. Apenas uma semana depois de ter assistido, no Rock in Rio Lisboa, ao concerto dos filhos David e Mickael Carreira, Fernanda Antunes voltou a aparecer publicamente, agora no programa “Caixa Mágica”, de Fátima Lopes, na SIC, para se mostrar triste e emocionada.

A mãe de Sara Carreira assume que perdeu a vontade de viver depois da morte da filha num acidente de viação. “Não vou estar cá para sempre e confesso, espero não estar cá muito mais tempo” disse Fernanda Antunes, para, em seguida, fazer uma pequena rerificação: “Mas para os meus filhos sei que é importante”, acrescentou.

“A Sara é que faz a diferença na Associação com o nome dela, não somos nós, não sou eu, não é o Tony ou os meus filhos”, garantiu, sobre a associação que ajuda jovens a seguir um sonho e uma carreira.

Recentemente, a empresária musical reencontrou duas grandes amigas da filha. “Hoje tive uma surpresa especial, as amigas de coração da minha filha vieram almoçar comigo. Obrigada por se preocuparem comigo”, começou por referir.

“Joana sei que estás quase a acabar o teu curso e desejo te muito sucesso e tu Patrícia que corra tudo bem no sonho que tanto queres, ser atriz”.