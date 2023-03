Mãe de Shakira é internada de urgência devido a trombose

Shakira parece não ter um minuto de sossego. Ainda a lidar com os efeitos da separação de Gerard Piqué, a colombiana enfrenta agora o internamento da mãe.

Nidia Ripoll, progenitora da cantora, foi internada de urgência devido a uma trombose, adianta o jornal “Telemundo”, citado “pelo AS”.

De acordo com a notícia, fontes próximas confessaram que a mãe de Shakira foi internada numa clínica em Barcelona, Espanha, por causa de uma trombose venosa na perna.

Nidia Ripoll terá começado a sentir-se mal na passada sexta-feira, 17 de março, o que levou à realização de exames que descobriram um coágulo na parede interior de uma veia.

Contudo, o coágulo não chegou ao cérebro e a mãe da intérprete poderá receber alta ainda esta quarta-feira, 22 de março.

Recorde-se que, nos últimos meses, Shakira tem lidado com a separação do futebolista Gerard Piqué, que terá traído a cantora com Clara Chia. A colombiana foi vista há poucos dias a chorar no interior de uma loja em Nova Iorque, nos Estados Unidos.