Mãe do cantor Beto confessa que vai todos os dias ao cemitério

Mariete, mãe do cantor Beto, confessou, esta terça-feira, 31 de janeiro, que vai todos os dias ao cemitério onde está o filho, artista que morreu em 2010.

A progenitora do intérprete contou, em direto no programa “Goucha”, da TVI, que vai ao cemitério todos os dias para falar com o filho e com o marido, que perdeu a vida há quatro anos.

“Digo-lhe: ‘Beto, se estivesses aqui, era capaz de estar melhor’. Sei que ele se estivesse cá olhava por mim, como está a olhar à mesma, mas era diferente, tinha a presença dele”, disse ao apresentador Manuel Luís Goucha.

Recorde-se que o cantor Beto morreu aos 43 anos, vítima de um Acidente Vascular Cerebral. O artista perdeu a vida num hotel nas Caldas da Rainha, na manhã de 23 de maio de 2010.

“Memórias Esquecidas”, “Brincando com o Fogo”, “Posso Jurar”, “Quem espera Desespera”, “Tudo Por Amor” e “Dois Corações Unidos” foram alguns dos sucessos musicais do intérprete.