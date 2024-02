Mãe há dois meses, Matilde Breyner participa no “Dança com as Estrelas”

Foi em dezembro que Matilde Breyner celebrou o nascimento da filha. Este fim de semana, irá fazer uma participação especial no “Dança com as Estrelas”.

Nas redes sociais, Matilde Breyner compartilhou a grande novidade. A atriz, que foi mãe, em dezembro, da pequena Mia, prepara-se para subir ao palco do “Dança com as Estrelas”.

Matilde irá fazer uma participação especial no programa da TVI, no qual já foi concorrente, e não esconde o entusiasmo: “Parece que sábado à noite vou dar um pezinho de dança. Tem sido uma semana intensa, desafiante… e maravilhosa. Feliz por estar de volta”.

Na caixa de comentários da publicação, várias figuras públicas reagiram. “Tão bom este teu regresso”, escreveu Rúben Correia, “Que maravilha e vais arrasar”, disse Rosa Bela, “Arrasando”, comentou Sílvia Rizzo.