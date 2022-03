Mãe de Sara Carreira agradece carinho pelo novo hino da associação: “Enche-me o coração”

Fernanda Antunes agradeceu o carinho que o tema “Leva-me a Viajar” recebeu por parte do público e pediu desculpa a quem não pôde participar no projeto.

Depois de ter sido lançado uma nova versão do hino da Associação Sara Carreira, em que participaram vários artistas, em jeito de homenagem, a mãe da jovem mostrou-se surpreendida com o impacto do tema.

“Um agradecimento muito especial às muitas partilhas que fizeram do novo hino da Associação Sara Carreira. Enche-me o coração ver esta onda de amor!” afirmou a mãe de Mickael e David Carreira.

Fernanda Antunes pediu desculpa às pessoas que ficaram de fora: “Peço desculpa a todos os que não foi possível incluir neste projeto, mas conto com a vossa ajuda para dar continuidade à realização dos sonhos”.

“Este hino é importante para o trabalho que está a ser feito pela associação, mas principalmente para a minha filha. A todos os que de alguma forma contribuíram para esta causa tão especial, obrigada”, rematou.

Desta nova versão do tema “Leva-me a Viajar” fazem parte cantores como Tony, Mickael e David Carreira, Nélson Freitas, Diogo Piçarra, Aurea, Ivo Lucas, Calema, Syro, Nininho Vaz Maia, entre outros.

Ao longo da da faixa, os diversos intérpretes foram cantando diferentes partes da canção, com destaque para a parte final em que surge a voz e a imagem de Sara Carreira, que morreu em dezembro do ano passado, num acidente de viação.