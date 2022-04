Mafalda Castro mostra-se apaixonada ao lado do namorado

Mafalda Castro mostrou-se, este domingo, pela primeira vez ao lado do namorado, Rui Simões, nas redes sociais, assumindo a relação amorosa perante os seguidores.

A apresentadora da TVI, que integrou a equipa do programa “Extra” da edição do “Big Brother 2020”, fez questão de demonstrar publicamente aos internautas que está a namorar de novo.

“Ele ganha no jogo do sério. E não só”, escreveu a também locutora da rádio Mega Hits na legenda de uma imagem em que surgem os dois a olhar nos olhos um do outro na Quinta do Vallado, no Peso da Régua.

Os dois têm estado a aproveitar a gastronomia local e a unidade hoteleira para namorar. Este é o primeiro namoro assumido de Mafalda Castro depois de ter terminado o relacionamento com o cantor Ivo Lucas.

Recorde-se que Rui Simões também fez reportagens para o “reality show” da TVI, na altura apresentado por Cláudio Ramos.